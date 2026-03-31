Удар по «кошельку» Путина: что поразили дроны в Усть-Луге
- 31.03.2026, 14:05
В Reuters раскрыли подробности.
Во вторник, 31 марта, беспилотники в пятый раз за 10 дней нанесли удар по российскому порту Усть-Луга. Был поражен нефтеперерабатывающий терминал, что усилит трудности России с экспортом нефти.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно подсчетам агентства, основанным на рыночных данных, по меньшей мере 40% экспортных мощностей страны-агрессора по добыче нефти было приостановлено из-за атак беспилотников, удара по нефтепроводу и захвата танкеров.
Три источника в отрасли сообщили Reuters, что украинские беспилотники во время последней атаки нанесли удар по нефтеперерабатывающим терминалам, которые эксплуатирует российская трубопроводная монополия «Транснефть».
Усть-Луга - это крупный комплекс нефтеперерабатывающих мощностей и экспортных терминалов, занимающихся перевалкой сырой нефти и нефтепродуктов. Он расположен на юго-восточном побережье Финского залива.
В прошлом году через этот порт было экспортировано 32,9 млн тонн нефтепродуктов. Обычно здесь перегружается около 700 000 баррелей сырой нефти в сутки.