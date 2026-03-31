Удар по «кошельку» Путина: что поразили дроны в Усть-Луге 31.03.2026, 14:05

В Reuters раскрыли подробности.

Во вторник, 31 марта, беспилотники в пятый раз за 10 дней нанесли удар по российскому порту Усть-Луга. Был поражен нефтеперерабатывающий терминал, что усилит трудности России с экспортом нефти.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно подсчетам агентства, основанным на рыночных данных, по меньшей мере 40% экспортных мощностей страны-агрессора по добыче нефти было приостановлено из-за атак беспилотников, удара по нефтепроводу и захвата танкеров.

Три источника в отрасли сообщили Reuters, что украинские беспилотники во время последней атаки нанесли удар по нефтеперерабатывающим терминалам, которые эксплуатирует российская трубопроводная монополия «Транснефть».

Усть-Луга - это крупный комплекс нефтеперерабатывающих мощностей и экспортных терминалов, занимающихся перевалкой сырой нефти и нефтепродуктов. Он расположен на юго-восточном побережье Финского залива.

В прошлом году через этот порт было экспортировано 32,9 млн тонн нефтепродуктов. Обычно здесь перегружается около 700 000 баррелей сырой нефти в сутки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com