закрыть
31 марта 2026, вторник, 14:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Удар по «кошельку» Путина: что поразили дроны в Усть-Луге

  • 31.03.2026, 14:05
В Reuters раскрыли подробности.

Во вторник, 31 марта, беспилотники в пятый раз за 10 дней нанесли удар по российскому порту Усть-Луга. Был поражен нефтеперерабатывающий терминал, что усилит трудности России с экспортом нефти.

Согласно подсчетам агентства, основанным на рыночных данных, по меньшей мере 40% экспортных мощностей страны-агрессора по добыче нефти было приостановлено из-за атак беспилотников, удара по нефтепроводу и захвата танкеров.

Три источника в отрасли сообщили Reuters, что украинские беспилотники во время последней атаки нанесли удар по нефтеперерабатывающим терминалам, которые эксплуатирует российская трубопроводная монополия «Транснефть».

Усть-Луга - это крупный комплекс нефтеперерабатывающих мощностей и экспортных терминалов, занимающихся перевалкой сырой нефти и нефтепродуктов. Он расположен на юго-восточном побережье Финского залива.

В прошлом году через этот порт было экспортировано 32,9 млн тонн нефтепродуктов. Обычно здесь перегружается около 700 000 баррелей сырой нефти в сутки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

