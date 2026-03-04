Трамп посетовал, что Стармер не дотягивает до уровня Черчилля 21 4.03.2026, 2:00

Дональд Трамп и Кир Стармер

Президент США заявил, что он «не в восторге от Великобритании».

Президент США Дональд Трамп недоволен Великобританией, потому что имеет дело не с Уинстоном Черчиллем. Об этом он заявил на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

«И я, кстати, тоже не в восторге от Великобритании. По какой-то причине он заключил договор об аренде острова, кто-то пришел и отобрал его. И нам потребовалось три-четыре дня, чтобы понять, где мы сможем там приземлиться. Мы очень удивлены. Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем», — сказал он, имея в виду британского премьера Кира Стармера.

