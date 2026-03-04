закрыть
6 марта 2026, пятница, 23:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Переговоры с РФ отложились

5
  • 4.03.2026, 22:49
  • 10,306
Зеленский: Переговоры с РФ отложились
Владимир Зеленский

Президент Украины объяснил, что стало помехой.

Очередной раунд мирных переговоров Украины с США и РФ откладывается из-за войны в Иране. В то же время Киев ждет хороших новостей по обмену пленными со страной-агрессором.

Об этом сообщает Charter97.org о ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что сегодня имел разговор с секретарем СНБО Рустемом Умеровым относительно его коммуникации с представителями Соединенных Штатов. По словам президента, диалог с США продолжается в ежедневном режиме.

«Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова», - сказано в заявлении Зеленского

Кроме того, он поблагодарил представителей разведки, Офиса президента и все вовлеченные службы за шаги для дальнейших обменов пленными.

«Мы работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой из российского плена. Надеемся на хорошие новости», - подчеркнул президент.

«Суспільне» со ссылкой на источник в украинской делегации сегодня, 4 марта, сообщило, что дата и место проведения следующего раунда переговоров между Украиной, Россией и США пока не определены.

«Даты и места проведения следующего раунда трехсторонних переговоров пока нет», - заявил источник.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дорога на Яму
Дорога на Яму Ирина Халип
Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин