Зеленский: Переговоры с РФ отложились 5 4.03.2026, 22:49

10,306

Владимир Зеленский

Президент Украины объяснил, что стало помехой.

Очередной раунд мирных переговоров Украины с США и РФ откладывается из-за войны в Иране. В то же время Киев ждет хороших новостей по обмену пленными со страной-агрессором.

Об этом сообщает Charter97.org о ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что сегодня имел разговор с секретарем СНБО Рустемом Умеровым относительно его коммуникации с представителями Соединенных Штатов. По словам президента, диалог с США продолжается в ежедневном режиме.

«Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова», - сказано в заявлении Зеленского

Кроме того, он поблагодарил представителей разведки, Офиса президента и все вовлеченные службы за шаги для дальнейших обменов пленными.

«Мы работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой из российского плена. Надеемся на хорошие новости», - подчеркнул президент.

«Суспільне» со ссылкой на источник в украинской делегации сегодня, 4 марта, сообщило, что дата и место проведения следующего раунда переговоров между Украиной, Россией и США пока не определены.

«Даты и места проведения следующего раунда трехсторонних переговоров пока нет», - заявил источник.

