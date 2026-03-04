Зеленский: Переговоры с РФ отложились

Зеленский: Переговоры с РФ отложились5
Президент Украины объяснил, что стало помехой.
Очередной раунд мирных переговоров Украины с США и РФ откладывается из-за войны в Иране. В то же время Киев ждет хороших новостей по обмену пленными со страной-агрессором.
Об этом сообщает Charter97.org о ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Он отметил, что сегодня имел разговор с секретарем СНБО Рустемом Умеровым относительно его коммуникации с представителями Соединенных Штатов. По словам президента, диалог с США продолжается в ежедневном режиме.
«Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова», - сказано в заявлении Зеленского
Кроме того, он поблагодарил представителей разведки, Офиса президента и все вовлеченные службы за шаги для дальнейших обменов пленными.
«Мы работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой из российского плена. Надеемся на хорошие новости», - подчеркнул президент.
«Суспільне» со ссылкой на источник в украинской делегации сегодня, 4 марта, сообщило, что дата и место проведения следующего раунда переговоров между Украиной, Россией и США пока не определены.
«Даты и места проведения следующего раунда трехсторонних переговоров пока нет», - заявил источник.