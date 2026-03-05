Трамп предложил сенату кандидатуру нового главы ФРС 3 5.03.2026, 1:02

4,500

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США ранее критиковал нынешнего главу ФРС за отказ значительно снизить ключевую ставку.

Президент США Дональд Трамп официально представил сенату кандидатуру Кевина Уорша, который ранее консультировал его по вопросам экономической политики, на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет роль Центробанка). Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

На следующем этапе кандидатуру Уорша должен утвердить сенат США. В случае успеха он сменит во главе ФРС Джерома Пауэлла, чей срок полномочий должен истечь в мае.

В январе Трамп назвал Пауэлла «кретином» и пообещал, что скоро тот лишится своей должности. Президент раскритиковал его за отказ значительно снизить ключевую ставку. В конце месяца ФРС сохранила ее на уровне 3,5–3,75% годовых, а на предшествующем заседании — снизила на 25 б.п.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com