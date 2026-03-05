Трамп предложил сенату кандидатуру нового главы ФРС

Трамп предложил сенату кандидатуру нового главы ФРС3
- 5.03.2026, 1:02
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Президент США ранее критиковал нынешнего главу ФРС за отказ значительно снизить ключевую ставку.
Президент США Дональд Трамп официально представил сенату кандидатуру Кевина Уорша, который ранее консультировал его по вопросам экономической политики, на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет роль Центробанка). Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.
На следующем этапе кандидатуру Уорша должен утвердить сенат США. В случае успеха он сменит во главе ФРС Джерома Пауэлла, чей срок полномочий должен истечь в мае.
В январе Трамп назвал Пауэлла «кретином» и пообещал, что скоро тот лишится своей должности. Президент раскритиковал его за отказ значительно снизить ключевую ставку. В конце месяца ФРС сохранила ее на уровне 3,5–3,75% годовых, а на предшествующем заседании — снизила на 25 б.п.