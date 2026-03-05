CNN: Советники Трампа призвали быстрее объявить победу над Ираном 6 5.03.2026, 13:31

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Затяжная война может сказаться на позиции республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс

Советники и близкие союзники президента США Дональда Трампа призывают как можно скорее завершить военную операцию против Ирана и «объявить победу», рассказали CNN осведомленные источники.

По их словам, уже через несколько дней после начала боевых действий среди помощников и союзников главы Белого дома возникли опасения по поводу политических последствий затяжной войны без четкой конечной цели и при слабой поддержке общества.

В частности, чиновников беспокоит то, как война может сказаться на позиции республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, которые должны пройти в ноябре.

«Это политический риск, без всяких «но» и «если». Будем надеяться, что ничего действительно плохого не произойдет. Потому что, если это случится, это будет проблемой», — сказал один из советников американского президента.

Собеседники CNN отметили, что еще до нанесения ударов по Ирану советники старались отговорить Трампа от операции, а после ее начала несколько дней пытались сформулировать убедительное объяснение причин конфликта. Это привело к противоречивым заявлениям со стороны высокопоставленных чиновников и запутанной информационной стратегии Белого дома.

По данным CNN, некоторые союзники Трампа надеются на сценарий, при котором США смогут в течение нескольких недель завершить основную часть операции, серьезно ослабив военные возможности Ирана.

Это позволит администрации президента заявить о победе и переключиться на внутреннюю повестку перед выборами. При этом аналитики считают, что даже при таком исходе политическая выгода для Трампа будет ограниченной, поскольку избиратели прежде всего ждут решения экономических проблем внутри страны.

Ранее Трамп заявлял, что военная операция планировалась на «четыре–пять недель». В то же время, согласно внутреннему документу Пентагона, с которым ознакомилось Politico, операция может продлиться по меньшей мере 100 дней, до сентября включительно.

При этом Пентагон начал спешно увеличивать численность американской войск, занимающихся сбором разведданных, а Госдеп выделяет дополнительные ресурсы для эвакуации американцев с Ближнего Востока. Это, как пишет издание, свидетельствует о том, что администрация США «не была в полной мере готова к более масштабной войне, с которой она столкнулась».

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