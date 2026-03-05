Испания отправляет фрегат на Кипр в ответ на атаки Ирана 5.03.2026, 13:48

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Для совместных операций с французским авианосцем «Шарль де Голль» и кораблями греческого флота.

Испания отправит фрегат «Кристобаль Колон» в Восточное Средиземноморье вместе с французским авианосцем «Шарль де Голль» и кораблями греческого флота для защиты Кипра.

Об этом объявило Министерство обороны Испании, передает El Pais.

«Развертыванием фрегата «Кристобаль Колон» Испания демонстрирует свою преданность защите Европейского Союза и его восточной границы», – подчеркнуло ведомство во главе с Маргаритой Роблес.

«Кристобаль Колон», самый современный фрегат испанского флота с экипажем в более 200 человек, 3 марта присоединился к военно-морской группе «Шарль де Голль» для участия в учениях Fanal-19, выполняя задачи по сопровождению, защите и совершенствованию навыков в Балтийском море.

Однако изначально не планировалось, что испанский корабль будет сопровождать французский авианосец с ядерным двигателем во время его развертывания в Средиземном море.

В конце концов, испанское правительство решило, что он присоединится к военно-морской авиационной группе, которая должна прибыть к побережью Крита примерно 10 марта. Во время прохождения кораблей через Кадисский залив судно снабжения «Кантабрия» выйдет в море, чтобы заправить их топливом, пояснило Министерство обороны.

Его миссия будет заключаться в «обеспечении воздушной охраны и обороны, дополняя таким образом возможности батареи Patriot, развернутой испанской армией в Турции. Он также будет в режиме ожидания для поддержки эвакуации гражданского персонала, который может пострадать от конфликта», добавило Министерство обороны.

El Pais сообщило в четверг, что, по данным правительственных источников, Испания готова оказать военную поддержку Кипру в случае атак со стороны Ирана и его ливанского союзника «Хезболлы». Решение не поддерживать войну, начатую США и Израилем против Тегерана, и не позволять использование испанских баз в Мороне (Севилья) и Роте (Кадис) в этой операции, не противоречит оказанию военной поддержки такому члену ЕС, как Кипр.

Опрошенные источники утверждают, что в первом случае это акт агрессии, который нарушает международное право, не имеет правовой основы и не имеет четкой цели. Второй, как они утверждают, является актом солидарности в защиту партнера, который просит о помощи в условиях внешней атаки. Один ослабляет международный порядок, а другой укрепляет Европу. Добавляя символизма, Кипр председательствует в ЕС в этом полугодии, отметили правительственные источники.

Как известно, 2 марта Министерство обороны Великобритании подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре подверглась атаке иранского дрона.

На Кипре считают, что этот иранский беспилотник, который ударил по британской авиабазе, был запущен из Ливана.

В течение дня 2 марта стало известно о второй атаке беспилотников на британскую авиабазу в Акротире. Из-за инцидента с дронами Греция объявила об отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр.

Великобритания также объявила, что отправит эсминец на Кипр, а Франция направит фрегат и ракетные системы.

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