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Великобритания дополнительно направляет в Катар четыре истребителя

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  • 5.03.2026, 18:42
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Великобритания дополнительно направляет в Катар четыре истребителя

Цель – усилить оборону союзников.

Великобритания направит четыре истребителя Typhoon в Катар на фоне обострения на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции.

«Мы посылаем дополнительно четыре истребителя Typhoon, чтобы они вошли в состав нашей эскадрильи в Катаре с целью усиления оборонной операции в Катаре и во всем регионе. Вертолеты Wildcat с возможностями по противодействию БПЛА прибудут на Кипр завтра», — сказал премьер-министр Великобритании.

Он еще раз подтвердил, что эсминец HMS Dragon британских ВМС отправится на Кипр для защиты базы британских ВВС Акротири вблизи города Лимасол. При этом британский премьер не уточнил, когда корабль покинет порт английского Портсмута и возьмет курс на Средиземное море.

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