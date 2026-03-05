Трамп поставил Путина в затруднительное положение 6 5.03.2026, 18:55

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США ликвидировали старого союзника Москвы.

После убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате совместной операции США и Израиля, Путин оказался в сложной ситуации. США ликвидировали старого союзника Москвы, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

В начале года Кремль сдержанно отреагировал на арест венесуэльского диктатора Николаса Мадуро силами США, поскольку действия Вашингтона вписывались в доктрину Трампа о контроле над Западным полушарием. Но события в Иране происходят в сфере влияния России, включая членство страны в BRICS, возглавляемых Россией и Китаем. Кремль резко осудил убийство Хаменеи, однако избегал прямых обвинений в адрес Трампа и США, демонстрируя осторожность в отношениях с американским лидером.

Путин оказался между желанием поддержать союзника и необходимостью сохранить особые отношения с Трампом, которые важны для позиции Москвы в конфликте на Украине и возможного снятия санкций. Слишком явная поддержка Ирана могла бы сделать Россию стороной конфликта с США и подорвать осторожную «дружелюбную нейтральность» Трампа.

Для Путина убийство главы государства — тревожный сигнал: оно напоминает о хрупкости власти и о том, что статус лидера можно мгновенно обнулить. Прецедент с Муаммаром Каддафи показал, как смерть лидера может радикально изменить политику России и усилить антизападный курс.

Кремль делегировал критику США Министерству иностранных дел и государственным СМИ, сохранив собственное молчание. Этот подход показывает Путина как «сильного лидера», который на практике не может позволить себе открыто оскорбить американского президента, даже когда тот уничтожает союзников Москвы.

Одновременно ситуация в Иране ставит вопросы о стратегии России, если Трамп продолжит убивать авторитарных лидеров, доверие к США как к партнеру может резко снизиться, а российская элита будет вынуждена пересматривать свои ожидания от «особых отношений» с Белым домом.

Убийство Хаменеи также усиливает тревоги Кремля о преемственности власти в России. Пути и механизмы передачи власти при внезапной потере Путина остаются неопределенными, а действия Трампа демонстрируют новую реальность, где даже союзники автократов не защищены от насилия со стороны сильных государств.

События подчеркивают уязвимость авторитарных режимов перед лицом нестандартных действий США, а также личный интерес Путина к судьбе лидеров вроде Хаменеи, Мадуро и Башара Асада, которые демонстрируют хрупкость власти в условиях глобальной нестабильности.

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