Трамп анонсировал закон о спасении Америки 27 5.03.2026, 19:33

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Он опубликовал краткое содержание инициативы.

Президент США Дональд Трамп анонсировал появление Закона о спасении Америки, он написал об этом в Truth Social.

Он опубликовал краткое содержание инициативы:

1. Все избиратели должны предъявить удостоверение личности;

2. Все избиратели должны предъявить документы, подтверждающие их гражданство, чтобы проголосовать;

3. Бюллетени не пересылаются по почте (кроме случае болезни, инвалидности, прохождения военной службы или поездок);

4. Никаких мужчин в женском спорте;

5. Никаких операций по калечению детей-трансгендеров без письменного согласия родителей.

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