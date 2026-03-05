Трамп анонсировал закон о спасении Америки

Трамп анонсировал закон о спасении Америки27
- 5.03.2026, 19:33
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Он опубликовал краткое содержание инициативы.
Президент США Дональд Трамп анонсировал появление Закона о спасении Америки, он написал об этом в Truth Social.
Он опубликовал краткое содержание инициативы:
1. Все избиратели должны предъявить удостоверение личности;
2. Все избиратели должны предъявить документы, подтверждающие их гражданство, чтобы проголосовать;
3. Бюллетени не пересылаются по почте (кроме случае болезни, инвалидности, прохождения военной службы или поездок);
4. Никаких мужчин в женском спорте;
5. Никаких операций по калечению детей-трансгендеров без письменного согласия родителей.