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Трамп пожелал лично выбрать нового лидера Ирана

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  • 5.03.2026, 19:54
  • 5,442
Трамп пожелал лично выбрать нового лидера Ирана

Президент США желает того, кто «принесет гармонию и мир в Иран», а сын Хаменеи неприемлем.

Президент США Дональд Трамп выразил желание лично участвовать в выборе следующего Верховного лидера Ирана. Об этом заявил в интервью Axios.

«Они зря тратят время. Сын Хаменеи — никто. Я должен участвовать в назначении, как и в случае с Делси [Родригес] в Венесуэле», — сказал он.

Трамп пояснил, что не хочет назначения такого лидера, который продолжит политику предшественника, из-за чего США снова вступят в войну «через пять лет». Республиканец добавил, что желает того, кто «принесет гармонию и мир в Иран», а сын Хаменеи неприемлем.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля в результате израильского авиаудара. Его сын, 56-летний Моджтаба Хаменеи, стал главным претендентом на пост преемника.

Сам Али Хаменеи не назначил преемника, этот вопрос рассмотрит Совет экспертов.

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