Лукашенко пришел в заведение фастфуда с ножом 37 8.03.2026, 19:45

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Диктатор довольно своеобразно отметил 8 марта.

Утром Александр Лукашенко приехал в ресторан «Мак.бай» в Первом национальном торговом доме. Праздничного настроения, судя по всему, не было: в Международный женский день правителя охраняли от женщин, передает «Солидарность».

Лукашенко также удивил тем, что заявился в ресторан с ножом. В заведениях фастфуда, как известно, их не используют. Более того, ножи не выдают посетителям даже после настойчивых просьб.

Судя по фотографии пресс-службы правителя, нож у Лукашенко был довольно внушительного размера — не исключено, что он может подпадать под категорию холодного оружия.

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