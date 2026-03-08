закрыть
13 июня 2026, суббота, 21:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко пришел в заведение фастфуда с ножом

37
  • 8.03.2026, 19:45
  • 21,198
Лукашенко пришел в заведение фастфуда с ножом

Диктатор довольно своеобразно отметил 8 марта.

Утром Александр Лукашенко приехал в ресторан «Мак.бай» в Первом национальном торговом доме. Праздничного настроения, судя по всему, не было: в Международный женский день правителя охраняли от женщин, передает «Солидарность».

Лукашенко также удивил тем, что заявился в ресторан с ножом. В заведениях фастфуда, как известно, их не используют. Более того, ножи не выдают посетителям даже после настойчивых просьб.

Судя по фотографии пресс-службы правителя, нож у Лукашенко был довольно внушительного размера — не исключено, что он может подпадать под категорию холодного оружия.

Написать комментарий 37

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный