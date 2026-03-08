Лукашенко пришел в заведение фастфуда с ножом

Лукашенко пришел в заведение фастфуда с ножом37
- 8.03.2026, 19:45
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Диктатор довольно своеобразно отметил 8 марта.
Утром Александр Лукашенко приехал в ресторан «Мак.бай» в Первом национальном торговом доме. Праздничного настроения, судя по всему, не было: в Международный женский день правителя охраняли от женщин, передает «Солидарность».
Лукашенко также удивил тем, что заявился в ресторан с ножом. В заведениях фастфуда, как известно, их не используют. Более того, ножи не выдают посетителям даже после настойчивых просьб.
Судя по фотографии пресс-службы правителя, нож у Лукашенко был довольно внушительного размера — не исключено, что он может подпадать под категорию холодного оружия.