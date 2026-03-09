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«Белавиа» отправит новый эвакуационный рейс из Омана

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  • 9.03.2026, 14:22
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«Белавиа» отправит новый эвакуационный рейс из Омана

Самолет вылетит 10 марта из города Салала.

Авиакомпания «Белавиа» запланировала на 10 марта эвакуационный рейс из Салалы (Оман). Об этом сообщило белорусское посольство в Египте.

«В связи с закрытием воздушного пространства над рядом ближневосточных стран авиакомпанией Белавиа 10 марта 2026 года запланирован эвакуационный рейс из города Салала», — уточнили в диппредставительстве.

Телефон для бронирования билетов :+375445045555 для запросов avia@intercity.by.

Ранее, 5 марта, «Белавиа» вывезла эвакуационным бортом из Омана 160 белорусских туристов. Самолет следовал по безопасному маршруту с дозаправкой в аэропорту Актау (Казахстан).

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