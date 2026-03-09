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В Минске снесли легендарный «Сайгон» на Ждановичах

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  • 9.03.2026, 14:48
  • 6,608
В Минске снесли легендарный «Сайгон» на Ждановичах

Территорию расчищают для строительства нового путепровода.

На рынке «Ждановичи» в Минске снесли ряд павильонов, в том числе закусочные, среди которых и популярный «Сайгон». Так готовят площадку для строительства путепровода из Каменной Горки в Лебяжий через Ждановичи. Фотографии опубликовал Денис Блищ в телеграм-канале «Минск и минчанин».

Путепровод через железную дорогу будут строить в районе улиц Колесникова — Тимирязева, пишет Realt.by.

Вот как об этой стройке в конце прошлого года говорил директор «Гордорстроя» Сергей Панев: «Это довольно сложный объект, но одновременно очень интересный. Мы дадим своеобразный негласный старт формированию третьего кольца по территории Минска через соединение улиц Колесникова и Тимирязева с дальнейшей возможностью выхода транспортного потока на проспект Независимости. Думаем, это даст положительный эффект в разгрузке этого узла — исчезнут пробки с кольцевой дороги над станцией «Ждановичи».

Сейчас в Ждановичах уже пошел под снос ряд павильонов, включая закусочные (всем известный «Сайгон» и не только). А на площадке, где раньше стояли столы с одеждой секонд-хенд, организовали временную парковку. Со стороны улицы Колесникова появилось ограждение строительной площадки.

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