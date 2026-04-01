Латвия призвала своих граждан не ездить в Беларусь 1.04.2026, 15:34

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Есть опасность вербовки и провокаций.

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) советует гражданам воздержаться от поездок в Беларусь и Россию на Пасху, предупреждая о высоких рисках разведывательных действий, вербовки и провокаций.

VDD отмечает, что потенциальной целью спецслужб этих стран может стать любой человек, независимо от профессии, а возможности латвийских властей помочь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации за границей, ограничены.

Если поездка всё же необходима, VDD рекомендует:

не брать личный мобильный телефон с рабочей или конфиденциальной информацией — данные могут быть скопированы на границе, а на устройство установлено шпионское ПО; лучше взять отдельный телефон с предоплаченной SIM-картой и избавиться от него после поездки;

не брать ноутбук и другие носители данных.

Служба также предупреждает, что попытки вербовки могут происходить уже на границе. Сотрудники спецслужб могут представляться пограничниками или работниками других органов и задавать вопросы о:

политической и экономической ситуации в Латвии, инфраструктуре приграничной зоны и объектах НАТО;

военной и гуманитарной помощи Латвии Украине, отношении общества к Украине и украинцам;

личных данных: политические взгляды, место работы, контакты родственников и друзей, финансовое положение, отношение к России, Украине, НАТО и ЕС.

Кроме того, спецслужбы могут применять давление, выдвигая обвинения в нарушениях или преступлениях и предлагая сотрудничество в обмен на освобождение от ответственности или ускоренное прохождение пограничного контроля.

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