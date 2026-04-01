Литовские перевозчики не могут выкупить фуры из Беларуси из-за санкций 3 1.04.2026, 15:45

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Оплата стоянки «Белтаможсервису» запрещена ЕС, а без нее техника не возвращается владельцам.

Литовские перевозчики оказались в юридическом тупике: вернуть задержанные в Беларуси транспортные средства можно только после оплаты стоянки, однако любые платежи в адрес компании «Белтаможсервис» подпадают под санкции Евросоюза и могут считаться их нарушением. Об этом заявила Служба расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT), пишет BNS.

По данным ведомства, запрещены не только прямые переводы, но и попытки рассчитаться через посредников или наличными.

«Положения регламента и закона позволяют утверждать, что платежи подсанкционной компании "Белтаможсервис" являются запрещенным предоставлением средств. Оплата через третьих лиц также может рассматриваться как нарушение запрета», – заявили в FNTT.

Там подчеркнули, что санкционный режим обязателен для всех юридических лиц ЕС и действует напрямую во всех странах Союза.

Фуры возвращаются, но платить за них нельзя

Несмотря на ограничения, техника постепенно возвращается в Литву. По данным Службы охраны государственной границы Литвы, с начала прошлой недели до полуночи вторника границу пересек 451 грузовик, ранее задержанный в Беларуси. По данным беларусского Государственного таможенного комитета Беларуси на 31 марта, счета за стоянку оплатили более тысячи фур с литовской регистрацией. Из них около 700 уже выехали в Литву, еще примерно 300 ждут выезда.

Всего, по оценкам беларусской стороны, было задержано более 1,9 тысячи грузовиков и полуприцепов, однако в Ассоциации перевозчиков LINAVA считают, что их было больше.

Президент LINAVA Эрландас Микенас говорит, что главная проблема-невозможность рассчитаться за стоянку.

«Ситуация такова, что безопасно и правильно оплатить у перевозчиков нет возможности. Без оплаты, нам не отдают грузовики», – подчеркнул он.

По его словам, банки не проводят платежи подсанкционной компании, а вывоз наличных евро в Беларусь запрещен.

«Эта компания находится под санкциями, поэтому литовские предприятия не могут ей платить – банки не делают переводы, а наличные в евро вывозить нельзя», – отметил Микенас.

При этом даже альтернативные способы оплаты не решают проблему. В FNTT уточнили, что передача наличных денег в валюте ЕС в Беларусь также запрещена, а расчеты через посредников могут считаться обходом санкций.

По словам Микенаса, часть компаний, вероятно, уже смогла вернуть технику, оплатив услуги через беларусских партнеров. Однако такие схемы находятся в «серой зоне»: «Но будет ли это трактоваться как обход санкций – нам сложно судить. Поэтому перевозчики обеспокоены, задают вопросы и ищут помощь. Ответа у нас нет».

В FNTT, в свою очередь, подтверждают: и такие способы тоже могут считаться нарушением.

Долги доходят до 100 тысяч евро

Финансовая нагрузка на бизнес остается высокой. По словам главы LINAVA, суммы за хранение достигают десятков тысяч евро.

«Суммы у перевозчиков составляют и 50 тысяч, и 100 тысяч евро» и больше», – отметил он.

Даже если формально разрешено ввозить до 10 тысяч евро наличными (при декларировании в другой валюте, например долларах), этого недостаточно для покрытия задолженности. Кроме того, компании опасаются штрафов за нарушение санкций. По оценке Микенаса, они могут быть сопоставимы с самими платежами.

«Если шесть тысяч евро за грузовик заплатить и забрать его еще имеет смысл, то за двенадцать тысяч – уже нет», – считает глава Ассоциации.

Перевозчики пытаются получить объяснения от FNTT, чтобы избежать штрафов, однако четкого механизма действий им не предлагают.

«Ответы очень простые – платить нельзя. Но как тогда действовать – никто не говорит», – отметил Микенас.

В самой службе не уточнили, ведутся ли консультации и существует ли законный способ разрешения ситуации.

«Перевозчики четыре месяца были фактически заложниками, и до сих пор нет ответов – это очень раздражает», – добавил глава LINAVA.

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