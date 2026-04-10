Россияне устроили провокации у мемориала жертвам Смоленской катастрофы 17 10.04.2026, 17:08

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Польскую делегацию встретили агрессивные группы с пропагандистскими лозунгами.

В российском Смоленске устроили провокации для поляков, которые пришли почтить память погибших в Смоленской авиакатастрофе в 16-ю годовщину событий.

Как сообщает RMF24, об этом рассказал посол Польши в России Кшиштоф Краевский.

По словам посла, у мемориала на время прихода польской делегации их встретили определенные лица, поведение которых было провокационным.

«Это были недружественные группы, которые напрасно пытались кого-то спровоцировать и использовали пропагандистские лозунги, касающиеся нашей помощи Украине», – сказал дипломат, добавив, что это не выглядело как спонтанная акция.

Среди прочего, были плакаты с обвинениями, что Польша якобы предоставляет свое воздушное пространство для украинских дальнобойных ударов по территории РФ – этот нарратив российская пропаганда запустила после активизации ударов по портам вокруг Санкт-Петербурга.

По словам посла, демонстранты состояли преимущественно из молодых людей в балаклавах. Поляки, которые пришли к мемориалу, проигнорировали их.

Также польский посол заявил, что Россия игнорирует запросы Польши относительно обломков президентского самолета, разбившегося под Смоленском.

Как известно, 10 апреля 2010 года самолет Ту-154М потерпел катастрофу в аэропорту «Северный» под Смоленском, в результате чего погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский и его жена Мария, высшие военные командиры и последний президент Республики Польша в изгнании Рышард Качоровский.

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