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Лариса Грибалева рассказала, как перенесла микроинсульт

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  • 11.04.2026, 8:29
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Лариса Грибалева рассказала, как перенесла микроинсульт
Лариса Грибалева

Инцидент произошел дома.

Белорусская певица Лариса Грибалева сообщила, что недавно перенесла транзиторную ишемическую атаку — состояние, которое считается предвестником инсульта. Об этом она рассказала в сторис в Instagram, призвав внимательнее относиться даже к неочевидным симптомам.

По словам артистки, произошедшее стало для нее полной неожиданностью. Она описала атаку как своеобразный «сигнал» перед возможным инсультом, отметив, что, к счастью, серьезных последствий удалось избежать: обследования, включая МРТ, не выявили нарушений.

Инцидент произошел дома, в спокойной обстановке. Во время разговора по телефону певица внезапно столкнулась с проблемой речи — она ясно понимала, что хочет сказать, но не могла подобрать слова. Это состояние вызвало сильный страх: осознание происходящего сохранялось, однако выразить мысли не получалось.

Позже ситуация ухудшилась: артистка не могла объяснить даже простые вещи. Ее дочь быстро сориентировалась и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики оказали необходимую помощь, провели осмотр — при этом давление оставалось в пределах нормы.

После вмешательства врачей речь начала постепенно восстанавливаться. Несмотря на улучшение самочувствия, Грибалевой предложили госпитализацию. Сначала она сомневалась, но в итоге согласилась и позже подчеркнула, что это было правильное решение.

Певица отметила, что симптомы подобных состояний могут сильно различаться у разных людей. Она также вспомнила случай с матерью, у которой инсульт проявился нетипично — без выраженных внешних признаков, но с провалами в памяти.

В завершение артистка призвала не игнорировать любые необычные изменения в самочувствии. Даже если симптомы быстро проходят, важно как можно скорее обратиться к врачам, поскольку своевременная помощь может предотвратить более серьезные последствия.

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