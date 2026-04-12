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Европа планирует отправить своих астронавтов на Луну

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  • 12.04.2026, 16:57
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Европа планирует отправить своих астронавтов на Луну

Миссия может состояться уже в 2028 году в рамках программы Artemis.

Европейское космическое агентство (ESA) объявило о масштабных планах по освоению Луны, заявив о возвращении Европы в большую космическую игру. Об этом 12 апреля пишет Die Zeit.

Успех недавней миссии NASA Artemis II, в которой четверо астронавтов облетели Луну и благополучно вернулись на Землю, стал возможен во многом благодаря европейским технологиям, отмечается в публикации. Именно специалисты из Европы создали служебный модуль, который обеспечивал экипаж воздухом, водой, светом и приводил космический корабль в движение.

Теперь европейцы готовятся к следующему шагу. Уже в 2028 году в рамках миссии Artemis IV планируется высадка первого европейского астронавта на лунную поверхность, и первым в очереди на этот полет стоит представитель Германии. В 2030 году Европа планирует запустить уже собственный беспилотный посадочный модуль Argonaut, который доставит полторы тонны оборудования и луноходов на южный полюс Луны.

«Мы снова в игре», – сказал директор по пилотируемым космическим полетам и робототехнике ESA Даниэль Нойеншвандер.

Главная цель агентства – не просто краткосрочные визиты, а создание постоянной европейской исследовательской станции. По словам представителей агентства, до 2030 года Европа должна доказать свои технические возможности, после чего начнется активное строительство инфраструктуры. Полноценное и постоянное присутствие европейских астронавтов на Луне запланировано до 2040 года.

Ученым предстоит решить множество сложных задач: научиться добывать воду и кислород прямо из лунного грунта, защищать экипаж от опасной радиации и обеспечивать выживание техники во время лунной ночи, которая длится две недели. Эти исследования помогут не только лучше понять климат Земли, но и станут важнейшей тренировкой перед будущим полетом человечества на Марс. В проекте уже задействовано около сотни компаний из 13 стран Европы, а США остаются ключевым партнером в вопросах доставки людей к спутнику.

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