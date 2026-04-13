ВСУ: Россия нарушила пасхальное перемирие почти 11 тысяч раз 6 13.04.2026, 11:29

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Боевые действия продолжаются.

Украина обвинила российские войска в масштабном игнорировании режима прекращения огня, который был объявлен Владимиром Путиным на время пасхальных праздников. По данным Генерального штаба ВСУ на утро понедельника, 13 апреля, за период действия «перемирия» было зафиксировано 10 721 нарушение со стороны противника.

В официальной сводке отмечается:

«В целом за время объявленного режима прекращения огня ракетных, авиационных ударов и атак дронами-камикадзе (типа Shahed/«Гербера») не зафиксировано. Тем не менее противник произвел 1 567 артиллерийских обстрелов наших позиций, предпринял 119 штурмовых попыток и нанес 9 035 ударов дронами-камикадзе».

Согласно уточненным данным, пик активности пришелся на само воскресенье, 12 апреля. В день празднования Пасхи российские силы применили 7 702 дрона-камикадзе и совершили 1 202 обстрела населенных пунктов и оборонительных рубежей ВСУ. Кроме того, за минувшие сутки на линии фронта произошло 107 прямых боевых столкновений.

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