О чем говорил Мадьяр на первой после выборов пресс-конференции 1 13.04.2026, 21:15

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Основные заявление нового лидера Венгрии.

Лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр, лидирующий на парламентских выборах, которые состоялись в Венгрии 12 апреля, выступил на пресс-конференции в Будапеште. Мероприятие 13 апреля транслировало Reuters в YouTube. Издание «Гордон» собрало основные заявления политика.

В частности, Мадьяр говорил о будущем политическом векторе Венгрии, отношении к Украине и отношениях со страной-агрессором Россией.

Критика политики Орбана

Мадьяр обвинил предыдущее правительство, которое возглавлял Виктор Орбан, в фокусировке внимания на внешней политике и в бездействии по поводу внутренних проблем, в частности касающихся здравоохранения, образования и экономического уровня жизни граждан. Новоизбранный глава правительства пообещал сосредоточиться на «реальных проблемах людей».

Изменения в конституцию, премьерский срок и возвращение в МУС

«Мы примем антикоррупционные меры, создадим офис возвращения государственных активов, внесем изменения в конституцию, чтобы премьер мог занимать должность не более двух сроков. Мы восстановим верховенство права, демократию и систему сдерживаний и противовесов», – заявил Мадьяр.

Также он анонсировал возвращение Венгрии к членству в Международном уголовном суде.

Сийярто «уничтожает документы»

Он рассказал, что некоторые люди заподозрили, что министр иностранных дел Петер Сийярто подал в отставку, потому что его не было рядом с Орбаном. Однако, по словам Мадьяра, тот с 10.00 находится в помещении ведомства, где «уничтожает документы, касающиеся санкций». Лидер «Тисы» сравнил такой подход предшественников с коммунистическими временами.

«В нормальный период перехода власти, в нормальной стране, если оппозиционная партия популярнее правительственной в течение более года и должна перебрать власть, тогда уходящий в отставку премьер-министр делится информацией с новым руководством – информацией, которая важна для национальной безопасности. Но это не то, что происходит в Венгрии. У нас нет никакой информации, есть много вещей, которых мы не знаем», – сказал Мадьяр.

Вступление Украины в ЕС

Мадьяр высказался против ускоренного вступления Украины в Европейский союз. Причина, по его словам, в войне.

«Все страны-кандидаты должны пройти одинаковую процедуру. Они должны обсудить все разделы переговоров, и если Украина это сделает, то в Венгрии будет референдум относительно того, должен ли ЕС ее принимать, и это не произойдет в ближайшее время», – пояснил он.

Встреча с Зеленским

Мадьяр сказал, что хочет нормализовать отношения с Украиной, поддерживать дружеские отношения с соседними странами, встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и урегулировать все вопросы, пишет 444.hu.

Также он признал, что Украина является жертвой войны и имеет право на суверенитет, но акцентировал на защите прав венгерского меньшинства.

Кредит в размере €90 млрд

Он также прокомментировал кредит ЕС для Украины в размере €90 млрд, блокировкой которого ранее угрожал Орбан. По словам Мадьяра, Европа отстранила от принятия решения Венгрию, Словакию и Чехию, поэтому Будапешт не имеет никакого влияния на этот вопрос.

Отношения с РФ и звонок Путину

Мадьяр пояснил, что Венгрия и Европа являются соседями с Россией, и из-за этого полностью «отрезать» сотрудничество невозможно, в частности в вопросе нефти и газа. Основной акцент он делает на том, что Европа должна покупать энергоресурсы с разных направлений, чтобы не зависеть от одного поставщика и снизить цены. Санкции против России глава «Тисы» описывает как временный инструмент, который, по его мнению, может быть снят после завершения войны и переговоров.

Также Мадьяр пообещал, что все контракты с РФ будут пересмотрены: их либо перезаключат, либо вообще расторгнут.

Кроме того, он высказался по поводу гипотетического контакта с нелегитимным российским президентом Владимиром Путиным.

«Если Владимир Путин позвонит, я возьму трубку. Я не думаю, что до этого дойдет. Сам я звонить не буду, но если мы все же поговорим, то я мог бы попросить его, чтобы он после четырех лет прекратил убийства и завершил войну, которая даже с его точки зрения не имеет никакого смысла», – сказал политик.

Он добавил, что разговор, вероятно, был бы коротким, и он понимает, что его слова вряд ли повлияют на решение Путина. Но все же надеется, что тот скоро будет вынужден прекратить войну, цитирует Szeretlek Magyarország.

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