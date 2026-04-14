Белорусские бойцы подразделения ГУР Украины получили награды

Белорусские бойцы подразделения ГУР Украины получили награды2
- 14.04.2026, 11:46
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Они входят в «Спецпоздразделение Тимура».
Белорусские добровольцы из подразделения 1514 Главного управления разведки Украины были отмечены наградами. Об этом сообщили в ГУР.
Как уточняется, бойцы, входящие в состав «спецподразделения Тимура», получили награды и новые воинские звания за проявленное мужество в боевых условиях и выполнение задач под огнём.
Также сообщается, что после восстановления и анализа полученного опыта подразделение 1514 вновь отправляется в зону боевых действий.
«Спецподразделение Тимура» — это одно из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины, выполняющее задачи специального назначения. Оно состоит из бойцов, задействованных в разведывательно-диверсионных операциях, работе в прифронтовых и тыловых районах, а также в выполнении боевых задач повышенной сложности. Подразделение связывают с позывным его командира «Тимур».