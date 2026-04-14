США предложили Ирану отказаться от обогащения урана на 20 лет 5 14.04.2026, 11:55

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Во встречном предложении срок исчислялся «однозначной» цифрой.

На переговорах в Исламабаде в прошедшие выходные вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил Ирану «приостановить» на 20 лет любую деятельность в ядерной сфере, сообщает The New York Times со ссылкой на людей, знакомых с подробностями встречи.

Об этом же Axios рассказали американский чиновник и другой информированный источник; по их словам, во встречном предложении Ирана срок исчислялся «однозначной» цифрой (менее 10 лет).

Иран предложил пять лет, рассказали NYT два высокопоставленных иранских чиновника и один американский. Очень похожий срок он называл и на февральских переговорах между США и Ираном, от которых Дональд Трамп, не удовлетворенный результатами, перешел к военным действиям.

Стороны также пока не могут согласовать позиции по ряду других вопросов, включая восстановление свободного судоходства в Ормузском проливе и прекращение поддержки Ираном таких группировок, как ХАМАС и «Хезболла». Однако главным камнем преткновения остается нежелание Тегерана отказаться от своих ядерных амбиций и вывезти уран за пределы страны; поэтому информация о том, что стороны сейчас спорят о сроках, а не о самой ядерной программе, позволяет предположить, что у них есть шанс достичь соглашения, отмечает NYT.

Иранцы даже полагали, что к утру прошлого воскресенья они были близки к достижению предварительной договоренности. Однако пресс-конференция Вэнса, на которой он заявил о срыве переговоров, никак не указал на то, что позиции сторон сблизились, возложил вину на оппонентов и объявил об отъезде американской делегации, застала иранцев врасплох, говорят источники Axios. Знающий об их позиции человек сказал:

«Иранцы были в ярости из-за этой пресс-конференции.

Посредники из Пакистана, Египта и Турции сейчас пытаются сблизить позиции сторон, чтобы постараться договориться о прекращении войны до истечения перемирия 21 апреля», пишет Axios.

Требование США о введении моратория на обогащение урана стало ключевым вопросом в ходе последних переговоров. «Соединенные Штаты предложили срок не менее 20 лет с целым рядом других ограничений», — сообщил осведомленный источник NYT. Они также потребовали вывезти из Ирана весь высокообогащенный уран. Иранская делегация заявила, что вместо этого готова согласится на «контролируемый процесс обеднения» этого урана.

Если стороны все-таки сосредоточатся на сроке, а не на полном демонтаже иранской ядерной программы, проблема для Трампа заключается в том, что подобная договоренность может напоминать соглашение, заключенное в 2015 году администрацией Барака Обамы при участии европейских стран, России и Китая. Трамп, придя к власти, вывел из него США, назвав то соглашение «ужасной, односторонней сделкой, которую никогда, ни за что не следовало заключать».

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