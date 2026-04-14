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Украинцы разнесли центр хранения вражеских БПЛА в Донецком аэропорту

  • 14.04.2026, 15:36
  • 3,130
Украинцы разнесли центр хранения вражеских БПЛА в Донецком аэропорту

Также поражены склады боеприпасов ВС РФ.

13 и 14 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов. Целями стали центры хранения ударных беспилотных летательных аппаратов в районе аэропорта «Донецк», сообщает Генштаб ВСУ.

«Удар нанесен подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с применением крылатых ракет SCALP и управляемых авиационных бомб GBU-39», - отмечают в сообщении.

Также отмечается, что ударными украинскими БПЛА поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Азовское Запорожской области, Урзуф и Куликовское Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжат принимать меры по снижению наступательного потенциала российских оккупантов и прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины.

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