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В РФ система распознавания лиц приняла рок-музыканта за украинского журналиста Гордона

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  • 15.04.2026, 15:45
  • 7,498
В РФ система распознавания лиц приняла рок-музыканта за украинского журналиста Гордона
Дмитрий Галяминских

Один из полицейских «даже потрогал щетину и волосы на предмет конспирации».

Российские полицейские на Московском вокзале в Петербурге остановили рок-музыканта, лидера группы «Свобода важнее моды» Дмитрия Галяминских, которого система распознавания лиц приняла за украинского журналиста Дмитрия Гордона, пишет «Медуза».

«Прикол! Иду сейчас в Питере по Московскому вокзалу, чувствую за мной кто-то бежит. Ну, думаю, узнали, автограф или фотку хотят. Разворачиваюсь. Подбегают ко мне полицейские и стремительно задерживают. Система распознавания лиц узнала во мне журналиста-террориста… Дмитрия Гордона», — написал Галяминских в своем телеграм-канале.

По словам музыканта, один из полицейских «даже потрогал щетину и волосы на предмет конспирации». В итоге его отпустили, и он успел на поезд.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу изданию «Подъем» сказали, что это первый случай некорректной работы системы. «Никогда не случалось. Ничего страшного не произошло. Просто человека проверили и отпустили с богом. Просто очень похож музыкант», — заявила глава пресс-службы Елена Шелихова.

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