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Лукашенко принял в белорусское гражданство 230 человек

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  • 15.04.2026, 18:14
  • 6,966
Лукашенко принял в белорусское гражданство 230 человек

Среди новых граждан — люди из 19 стран.

По сообщению пресс-службы Лукашенко, он подписал указ о предоставлении белорусского гражданства 230 лицам.

Среди новых граждан — люди из 19 стран, в том числе России, Молдовы, Казахстана, Армении, Сирии, Латвии, Турции и других государств. Наибольшая часть — выходцы из Украины.

Также отмечается, что среди новых граждан есть 13 несовершеннолетних. Все они жили в Беларуси не менее пяти лет, владеют одним из государственных языков и работают в разных сферах.

Большинство из них заняты в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле и образовании.

Одновременно части заявителей в гражданстве было отказано — говорится, что это те люди, которые нарушали законы Беларуси.

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