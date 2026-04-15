В Комсомольске-на-Амуре набирает обороты конфликт с протестующими китайцами 24 15.04.2026, 20:09

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Граждане КНР вышли на протест из-за задержек зарплаты.

В Комсомольске-на-Амуре как минимум четырех граждан Китая наказали по административной статье об организации массового сбора людей в общественном месте (ч.1. ст. 20.2.2 КоАП РФ). Об этом сообщается на сайтах Центрального и Ленинского районных судов города. Последний 14 апреля оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина КНР Синь Ци, который, по утверждению суда, в воскресенье «умышленно организовал массовое одновременное передвижение граждан КНР общей численностью около 150 человек по заранее неопределенному маршруту с использованием наглядных средств агитации», передает The Moscow Times.

Целью шествия была встреча с чиновниками для урегулирования вопроса о выплате долгов по зарплате на предприятии, «должностным лицом» которого является Синь Ци, говорится в сообщении. Также утверждается, что координируемое им шествие «создало препятствия для передвижения пешеходов, помехи социальной инфраструктуре города и причинило вред зеленым насаждениям». 15 апреля Центральный суд Комсомольска назначил наказание по той же статье еще трем китайцам — Чжоу Чжаодану, Го Гуаньбэю и Цзин Цзюньпэну, следует из базы учреждения. Больше ста китайских рабочих из строительного городка компании «Петро-Хэхуа» устроили митинг из-за невыплаты зарплат утром 12 апреля.

Протестующие прошли по улицам Комсомольска, держа в руках плакаты на китайском и русском языках с обращением за помощью к президенту Владимиру Путину и главе «Роснефти» Игорю Сечину. «Петро-Хэхуа» является подрядчиком госкомпании по модернизации Комсомольского нефтеперерабатывающего завода.

После акции прокуратура Хабаровского края сообщила о начале проверке соблюдения трудового законодательства из-за задолженности по зарплате. На следующий день демонстранты собрались у проходных НПЗ, где дежурили силовики. Росгвардейцы и бойцы ОМОН оцепили рабочий городок.

Глава города Дмитрий Заплутаев заявлял, что администрация и правоохранительные органы ведут переговоры с китайскими рабочими. По данным властей, контракт с «Петро-Хэхуа» был расторгнут из–за срыва сроков и низкого качества работ.

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