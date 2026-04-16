Доктор сказал «гойда» — значит «гойда» 7 Кирилл Мартынов

16.04.2026, 10:28

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Иван Охлобыстин

Не жили хорошо, нечего и начинать.

К борцам за свободный интернет присоединился актер Иван Охлобыстин. Он сообщил, что если мы хотим вернуться во времена СССР, нужно изобрести машину времени, а в XXI веке ничего заблокировать нельзя, «только репутацию испортишь».

Неясно, чью репутацию хочет спасти Охлобыстин, но затем он пускается в антропологический мемуар: он сам в СССР жил, и ему там не до конца нравилось, потому что из игрушек у него были лишь несколько оловянных солдатиков.

Тема невероятной, невообразимой сегодня материальной бедности населения позднего СССР и в сравнении с тогдашним Западом, и с сегодняшней Россией, заслуживает отдельного разговора. Тем, кто не жил в ту эпоху, эту нищету, когда джинсы — сокровище, представить трудно, и именно тогда, кажется, сложилась отечественная политическая мечта: чтобы все можно было купить, и стенку югославскую, и блок американской жвачки. Так в противовес нищете понимается хорошая жизнь, и не случайно, что сегодня российская армия воюет наемниками, чьи семьи не реализовали еще этой мечты, и ждут гробовых и «Ладу». Ведь других способов реализовать постсоветскую мечту за годы стабильности не найдено.

Охлобыстин в рассуждение о преимуществах цифровых свобод зачем-то вставляет деталь: в СССР его игра с оловянными солдатиками сводилась к тому, что он выстраивал их на стуле, зачитывал приговоры и вешал на нитке. Я, честно говоря, не сталкивался с тем, чтобы кто-то с детства готовился к карьере палача и играл во ФСИН, но Иван в этом вопросе хотя бы последователен в течение своей жизни. В отличие от вопроса о свободном интернете.

Ведь получается, что когда Охлобыстин в экстазе кричал «гойда» на Красной площади, он имел в виду лишь такое дешевое буржуазное удовольствие, как смерть всем другим, а самому Ивану – свободный интернет, жизнь в удовольствие, много ниток, стульев и солдатиков.

Это нелогично и не летает. Доктор сказал «гойда» – значит «гойда». Не жили хорошо, нечего и начинать. Пропуская стадию СССР, отправляемся при поддержке Ивана Охлобыстина в XVI век. Государь уже укрылся в Александровской слободе.

Кирилл Мартынов, «Фейсбук»

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