В России резко увеличилось число кладбищ и крематориев 8 16.04.2026, 13:55

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На фоне этого Росстат закрыл практически всю демографическую статистику.

В России за последние десять лет появилось более 1 тыс. новых кладбищ. Общее их количество выросло с 72760 до 73833. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы, которые приводит «Московский комсомолец». Больше всего кладбищ на конец 2025 года было в Башкортостане (4761), Татарстане (3194) и Смоленской области (2524). Меньше всего — на Чукотке (48), в Магаданской области (44) и оккупированном Севастополе (37). При этом в Москве стало на одно кладбище меньше (всего 133), а в Подмосковье — на 22 (1495).

Одновременно растет и число крематориев. Согласно данным Минстроя, в 2025 году в России было зарегистрировано 33 государственных крематория, что на 10 больше, чем в 2015-м. Больше всего объектов для кремации тел умерших работает в Москве (3). Также по два крематория есть в Челябинской, Ростовской, Свердловской, Новосибирской областях, Краснодарском и Приморском краях. При этом в прошлом году власти Санкт-Петербурга решили расширить городской крематорий, чтобы сделать его крупнейшим в Европе. После модернизации он сможет проводить до 240 кремаций в сутки.

Число кладбищ и крематориев растет в России на фоне тяжелых потерь на войне против Украины, которые, по данным западных разведок, стали рекордными для страны со Второй мировой войны. Только поименно подтвержденное число погибших превысило 200 тыс. человек. Согласно оценке вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), к концу 2025 года российская армия потеряла убитыми до 325 тыс. бойцов, а вместе с ранеными — 1,196 млн. В среднем в прошлом году с поля боя выбывали около 35 тыс. российских военных ежемесячно. «Ни одна война, которую СССР или Россия вели после Второй мировой, даже близко не сравнится с украинской по количеству смертей», — отметили аналитики CSIS.

Между тем Росстат в 2025 году закрыл практически всю демографическую статистику, включая данные по смертности. По последним доступным сведениям, численность населения России составляла 146,1 млн человек, сократившись в январе—марте 2025 года на 61,1 тыс. За три месяца родились 288,8 тыс. человек, 471,8 тыс. умерли, естественная убыль населения составила 183,3 тыс. человек, которую на 2/3 компенсировал миграционный прирост: 121,9 тыс. человек.

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