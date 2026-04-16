закрыть
22 июля 2026, среда, 19:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Робот прогнал кабанов в Польше и стал звездой интернета

6
  • 16.04.2026, 18:58
  • 8,560
Робот прогнал кабанов в Польше и стал звездой интернета

Видеохит.

Гуманоидный робот по имени Эдвард Вархоцки стал интернет-звездой в Польше после вирусного видео, на котором он прогоняет с улицы семейство диких кабанов. Об этом сообщает телеканал TVP World.

Робот регулярно появляется на улицах Варшавы, общается с прохожими и становится героем коротких роликов. За 45 дней с его участием опубликовали около 150 видео, которые суммарно набрали более 500 млн просмотров.

Эдвард создан на базе гуманоидного робота Unitree G1. Его владельцы — Радослав Гржелачик и Бартош Идзик, которые начали тестировать устройство в городской среде после обучения робототехнике в Китае.

Робот уже успел появиться на телевидении, проводить стримы и даже посетить польский парламент. Его образ дополняют аксессуары — рюкзак и часы, что делает его похожим на городского инфлюенсера.

Для навигации используется лидар, при этом робот может двигаться как автономно, так и под управлением оператора, который находится рядом из соображений безопасности.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко