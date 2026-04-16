Робот прогнал кабанов в Польше и стал звездой интернета

Робот прогнал кабанов в Польше и стал звездой интернета6
- 16.04.2026, 18:58
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Видеохит.
Гуманоидный робот по имени Эдвард Вархоцки стал интернет-звездой в Польше после вирусного видео, на котором он прогоняет с улицы семейство диких кабанов. Об этом сообщает телеканал TVP World.
Робот регулярно появляется на улицах Варшавы, общается с прохожими и становится героем коротких роликов. За 45 дней с его участием опубликовали около 150 видео, которые суммарно набрали более 500 млн просмотров.
Эдвард создан на базе гуманоидного робота Unitree G1. Его владельцы — Радослав Гржелачик и Бартош Идзик, которые начали тестировать устройство в городской среде после обучения робототехнике в Китае.
Робот уже успел появиться на телевидении, проводить стримы и даже посетить польский парламент. Его образ дополняют аксессуары — рюкзак и часы, что делает его похожим на городского инфлюенсера.
Для навигации используется лидар, при этом робот может двигаться как автономно, так и под управлением оператора, который находится рядом из соображений безопасности.