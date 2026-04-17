Чехия вызвала российского посла на ковер 4 17.04.2026, 13:14

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Причиной стали высказывания Медведева.

Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла России в Праге в связи с угрозами, прозвучавшими в адрес чешских компаний. Об этом сообщили представители ведомства, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом стали заявления Министерства обороны России, а также комментарии заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. По данным чешской стороны, речь шла о публикации списка европейских предприятий, которые якобы связаны с производством беспилотников и их компонентов.

В МИД Чехии подчеркнули, что упомянутые в заявлениях компании были фактически обозначены как потенциальные цели для российских ударов.

Ранее российское военное ведомство заявило, что планы ряда европейских стран по наращиванию поставок дронов Украине «втягивают их глубже в конфликт» с Россией. В опубликованном списке фигурируют предприятия из разных стран Европы.

Позднее Дмитрий Медведев в соцсетях намекнул, что эти объекты могут рассматриваться как цели для российских вооруженных сил. «Когда удары станут реальностью, зависит от дальнейших шагов. Спите спокойно, европейские партнеры», — написал он.

В Праге расценили подобные высказывания как недопустимые и вызывающие обеспокоенность, подчеркнув необходимость официальных разъяснений со стороны Москвы.

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