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Украинцы уничтожили российский «Панцирь-С1» в Мариуполе

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  • 17.04.2026, 15:17
  • 1,856
Украинцы уничтожили российский «Панцирь-С1» в Мариуполе

Стоимость комплекса доходит до 20 миллионов долларов.

Подразделения Сил беспилотных систем (СБС) продолжают систематически уничтожать средства противовоздушной обороны противника на временно оккупированных территориях. На этот раз результативная операция была проведена в оккупированном Мариуполе.

Благодаря мастерству экипажей, известных как «Птицы СБС», была обнаружена и успешно поражена очередная цель - российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Стоимость одного комплекса «Панцирь-С1» обычно составляет от $13 до 15 миллионов, иногда достигая $20 миллионов в зависимости от модификации и комплектации. Это высокотехнологичная система ПВО, предназначенная для защиты объектов от воздушных угроз.

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