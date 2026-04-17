Украинцы уничтожили российский «Панцирь-С1» в Мариуполе 1 17.04.2026, 15:17

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Стоимость комплекса доходит до 20 миллионов долларов.

Подразделения Сил беспилотных систем (СБС) продолжают систематически уничтожать средства противовоздушной обороны противника на временно оккупированных территориях. На этот раз результативная операция была проведена в оккупированном Мариуполе.

Благодаря мастерству экипажей, известных как «Птицы СБС», была обнаружена и успешно поражена очередная цель - российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Стоимость одного комплекса «Панцирь-С1» обычно составляет от $13 до 15 миллионов, иногда достигая $20 миллионов в зависимости от модификации и комплектации. Это высокотехнологичная система ПВО, предназначенная для защиты объектов от воздушных угроз.

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