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Сенаторы США раскритиковали Трампа

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  • 18.04.2026, 18:32
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Сенаторы США раскритиковали Трампа

За ослабление санкций в отношении нефти РФ.

В США ряд влиятельных сенаторов от Демократической партии резко раскритиковали администрацию Дональда Трампа за решение ослабить санкции против российской нефти.

Как сообщает The Guardian, с совместным заявлением выступили, в частности, Чак Шумер, Элизабет Уоррен и Джин Шахин. Они назвали такое решение «разворотом на 180 градусов» и охарактеризовали его как «позорное».

Сенаторы подчеркнули, что на фоне недавнего масштабного удара России по Украине, в результате которого погибли люди, смягчение санкций выглядит особенно неоднозначно. По их мнению, такой шаг подает неправильный сигнал Москве.

В заявлении также отмечается, что Владимир Путин получает выгоду от текущей ситуации, а действия Дональд Трамп, по мнению демократов, не оказывают достаточного давления на Кремль. Сенаторы призвали усилить санкционную политику и занять более жесткую позицию.

Ранее сообщалось, что США продлили на 30 дней послабления санкций в отношении российской нефти, которая уже была погружена на танкеры и находилась в море.

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