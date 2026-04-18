Топ-5 самых дорогих авто 4 18.04.2026, 18:42

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Они не про транспорт, а про статус.

Даже несмотря на разговоры о «слишком дорогих» новых машинах, для сверхбогатых покупателей цена давно перестала быть ограничением. Речь идет уже не просто об автомобилях, а о штучных произведениях инженерного искусства, пишет RAC (перевод — сайт Charter97.org).

5. Bugatti Chiron Profilée — $10,7 млн

Уникальная версия Chiron, созданная как компромисс между трековой динамикой и классической элегантностью. Автомобиль стал фактически единичным экземпляром и отличается рекордным ускорением среди моделей линейки.

4. Rolls-Royce Sweptail — $12,7 млн

Один из самых известных кастомных Rolls-Royce, созданный по индивидуальному заказу клиента. Дизайн вдохновлен яхтами и классическими моделями бренда начала XX века. Каждый элемент интерьера и экстерьера выполнен вручную.

3. Bugatti La Voiture Noire — $13,2 млн

Самый дорогой Bugatti в истории. Гиперкар создан как современная интерпретация легендарного исчезнувшего Type 57 Atlantic. Уникальный кузов и гран-туризмо характер делают его коллекционной редкостью.

2. Rolls-Royce Boat Tail — $28 млн

Экстравагантное купе длиной почти шесть метров с “хостинг-модулем” в задней части: встроенными холодильниками для шампанского, столиками и зонтом. Выпущено всего несколько экземпляров.

1. Rolls-Royce Droptail — $29,2 млн

Самый дорогой новый автомобиль в мире. Каждая машина создается под конкретного клиента и отличается уникальным дизайном, отделкой из редких материалов и индивидуальной философией исполнения.

Эти автомобили уже не про транспорт — они про статус, индивидуальность и предельную форму роскоши.

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