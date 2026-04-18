В результате стрельбы в Киеве пострадали 14 человек 1 18.04.2026, 21:15

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Раненых может стать еще больше.

В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева погибли шесть человек, по состоянию на сейчас известно о 14 пострадавших.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 18 апреля.

Он напомнил, что мужчина, который устроил стрельбу, захватил заложников и убил одного из них. Еще четырех человек нападавший убил прямо на улице. Впоследствии в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения.

Четырех заложников удалось спасти.

Пострадавших может становиться еще больше, отметил Владимир Зеленский — «люди еще обращаются за помощью». Среди раненых — 12-летний мальчик.

По словам Зеленского, перед тем как выйти с оружием на улицу, нападавший поджег квартиру. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Зеленский подтвердил информацию о том, что тот долго жил в Донецкой области, а родился в России.

«Сейчас выясняется все, что может быть о нем известно и почему он такое наделал. Надо проверить каждую деталь. В работе у следователей несколько версий. Все его электронные устройства, телефон, все связи будут проверены», — отметил Владимир Зеленский.

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