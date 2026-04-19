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Лукашенко в угоду РФ назвал себя «сукиным сыном»

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  • 19.04.2026, 13:18
  • 12,730
Лукашенко в угоду РФ назвал себя «сукиным сыном»

Диктатор униженно оправдывался перед кремлевскими пропагандистами.

Александр Лукашенко в интервью заблокированному в Европе и США российскому пропагандистскому каналу RT прокомментировал переговоры с американской делегацией, которые длятся уже год. Результатом этих переговоров стало снятие ряда санкций с Беларуси и выход на свободу нескольких сотен политзаключенных, передает «Еврорадио».

«Если в России меня кто-то упрекает, что я веду переговоры с американцами, я могу им задать вопрос — а вы что, не ведете с американцами диалог? Ведете. Но я веду диалог с американцами не против России, не против Китая. На первой встрече я им сказал: ребята, Россия, Китай — это не просто наши партнеры, это наши друзья», — сказал Лукашенко.

«За что нас упрекать? Не за что. Какие бы переговоры со мной Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын», — сказал Лукашенко.

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