Выборы в Болгарии: сможет ли прийти к власти «новый Орбан» 3 19.04.2026, 14:57

5,940

Голосование на досрочных выборах в парламент проходит сегодня.

Ряд аналитиков и бывших дипломатов опасаются вмешательства Москвы в парламентские выборы в Болгарии в воскресенье, 19 апреля, так как Кремль хочет сохранить свое влияние внутри Евросоюза.

Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

В публикации подчеркивается, что после сокрушительного проигрыша премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, состоявшихся 12 апреля, выборы в Болгарии приобрели для Москвы дополнительную значимость.

Еще за несколько месяцев до голосования 19 апреля сеть аккаунтов в TikTok и Facebook активно продвигала недавно созданную партию Румена Радева, лояльного Кремлю кандидата на пост премьер-министра Болгарии, напоминает WP.

Опираясь на данные компании Sensika Technologies, которая отслеживает онлайн-контент, газета отмечает, что аккаунты, продвигающие хештег #rumenradev, публиковали в 60 раз больше постов, чем те, которые продвигали ближайшего соперника Радева — партию «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), и набрали более 5,5 миллиона просмотров.

В свою очередь аналитики, бывшие дипломаты и представитель европейской разведки заявляют о своих опасениях относительно действий Кремля, поскольку Москва ставит своей целью сохранить влияние в ЕС, особенно после проигрыша Орбана.

В комментарии WP бывший посол Болгарии в России Илиан Василев указал, что россияне крайне «заинтересованы в том, чтобы хотя бы частично компенсировать потерю Орбана в Венгрии».

Он также допустил, что Москва надеется на то, что Болгария поможет заполнить образовавшийся вакуум.

По мнению аналитиков, Радев, который выступал против помощи Украине, заявляя при этом о своем желании восстановить отношения с Москвой, рассматривается как новый шанс для Кремля усилить свои позиции в ЕС.

Так, директор Института международных отношений (Италия) Натали Точчи предупредила, что Кремль намерен «удвоить свои усилия по созданию новых сетей».

«А Болгария всегда была относительно легкой добычей», — добавила она.

Риски видятся настолько реальными, что МИД Болгарии создало спецподразделение в координации с Еврокомиссией для борьбы с потенциальным вмешательством России.

По словам представителя европейской разведки, кампания Радева получила поддержку сети бывших высокопоставленных болгарских военных офицеров, имеющих связи с военной разведкой РФ, продвигая его взгляды против Украины, пишет WP.

В свою очередь бывшие высокопоставленные болгарские правительственные чиновники предупреждают, что Румен Радев давно сблизился с Кремлем. Однако он занял гораздо более пророссийскую позицию, чем бывшие лидеры Болгарии, которые стремились получить поддержку Кремля, в то же время продвигая Болгарию к все более тесной интеграции с Западом.

По мнению директора Центра изучения демократии Мартина Владимирова, вероятно, Румен Радев «попытается позиционировать себя в ЕС как нового Орбана».

Впрочем, как предполагают аналитики, Радев вряд ли сможет представлять столь же влиятельную силу, как Орбан, в отстаивании интересов Москвы на территории ЕС.

Так, по мнению Ивана Крастева, болгарского политолога, работающего в Вене (Австрия), Румен Радев блокировать ничего не будет. У Радева, указал политолог, не будет собственного правительства.

«Чтобы противостоять 26 государствам-членам, нужна довольно большая сила. Болгария может легко войти в пророссийский блок. Проблема в том, кто будет возглавлять этот блок», — отметил Крастев.

В свою очередь, Мартин Владимиров указал, что болгарские политики в основном проявляют большую осторожность из-за своей зависимости от финансирования ЕС, без которого они не хотят остаться.

В воскресенье, 19 апреля, в Болгарии проходят парламентские выборы — уже восьмые за последние пять лет. Их фаворитом считают новосозданную партию Прогрессивная Болгария бывшего президента страны Румена Радева, который является противником военной помощи Украине и отказа ЕС от российской нефти и газа.

По итогу голосования в Болгарии должны избрать 240 депутатов Народного собрания. На выборах баллотируются 14 партий и 10 коалиций. Как ожидается, ни одна из них не получит монобольшинство (121 место) в парламенте. Проходной барьер в парламент — 4% голосов.

Выборы в Болгарии являются досрочными и стали следствием длительного политического кризиса со сменой ряда кратковременных правительств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com