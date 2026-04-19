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Зафиксирована масштабная переброска войск РФ через Мариуполь

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  • 19.04.2026, 18:53
  • 12,672
Зафиксирована масштабная переброска войск РФ через Мариуполь

В составе колонн присутствуют грузовики Росгвардии.

Армия России активизировала передброску войск и боеприпасов через оккупированный Мариуполь. Об этом 19 апреля сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, почти три дня через город прошли несколько военных колонн из Ростовской области в направлении Бердянска и Мелитополя.

Оккупанты перекрывали несколько улиц для охраны передвижения захватчиков. Очевидцы зафиксировали более 80 грузовиков с боекомплектом, около 75 грузовиков и автобусов с живой силой, а также примерно полтора десятка тягачей с БТР.

«Необычно, что в составе колонн присутствуют грузовики Росгвардии. Похоже, теперь штурмовиков перевозят в сопровождении заградительных отрядов», – отметил Андрющенко.

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