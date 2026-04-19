Трамп пообещал разобраться в серии загадочных исчезновений ученых в США 17 19.04.2026, 20:16

7,198

Фото: Getty Images

С 2022 года в стране исчезло 11 ученых.

Президент США Дональд Трамп пообещал выяснить причины исчезновения и смертей 11 ученых в Соединенных Штатах с 2022 года. Слова американского президента приводит телеканал Fox News.

«Надеюсь, это случайность, но мы выясним в ближайшие полторы недели. Я только что вышел с совещания по этому вопросу»,— сказал Трамп. Сейчас расследованием инцидентов занимаются Белый дом и Национальное управление ядерной безопасности (NNSA).

По данным Fox News, член Комитета по надзору Палаты представителей Эрик Берлисон призывает к срочному расследованию ФБР. Пропавшие или погибшие ученые участвовали в ядерных и космических исследованиях. Некоторые из них исчезли при загадочных обстоятельствах.

Среди пропавших без вести — 48-летний Стивен Гарсия, работавший на оборонном предприятии; 68-летний отставной генерал ВВС Уильям Нил Маккасланд, отвечавший за программу научно-технического развития Пентагона; и 60-летняя Моника Реза, трудившаяся в оборонно-космическом комплексе. Также исчезли сотрудники Национальной лаборатории Лос-Аламоса Энтони Чавес и Мелисса Касиас, а также биолог компании Novartis Джейсон Томас.

16 апреля во время брифинга в Белом доме репортер Fox News попросил пресс-секретаря резиденции Кэролайн Левитт прокомментировать эти случаи, а также информацию о том, что пропавшие или погибшие ученые, «предположительно, имели доступ к секретным ядерным или аэрокосмическим материалам». Пресс-секретарь заявила, что администрация Трампа планирует изучить эту тему, если соответствующие ведомства сочтут ее достойной, и отчитаться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com