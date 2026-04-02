Крупнейшая в России сеть магазинов получила ущерб впервые с начала 2000-х

Крупнейшая в России сеть магазинов получила ущерб впервые с начала 2000-х3
- 2.04.2026, 6:06
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Речь идет о «Магните».
Операционная компания российского ритейлера «Магнит» – АО Тандер» – получила за 2025 год чистый убыток 22 млрд рублей ($265 млн), свидетельствуют данные ее финансовой отчетности. По данным РБК, «Магнит» не получил чистой прибыли впервые более чем за 20 лет существования сети.
«Тандер» управляет сетями «Магнит» и «Магнит Косметик», дискаунтерами «В1», «Моя цена» и другими.
Выручка компании за 2025 год выросла на 13% по сравнению с годом ранее, на столько же увеличилась себестоимость продаж. Коммерческие расходы оказались на 17% больше, чем в 2024-м.
Расходы обслуживания долга увеличились в 1,7 раза, а прибыль от продаж сократилась почти на 13%.
В пресс-службе «Магнита» связали убытки с увеличенными капитальными вложениями. Кроме того, «Магнит» закрыл сделку по покупке частной сети продовольственных супермаркетов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге «Азбука вкуса».
В компании настаивают, что финансовое положение остается устойчивым.
Ритейлер «Магнит» – крупнейшая сеть магазинов в России по количеству торговых точек. По состоянию на конец первого полугодия 2025 года у «Магнита» было 32589 магазинов в 72 регионах России.
По объему продаж в 2025 году сеть была второй среди продуктовых ритейлеров, уступая лишь группе X5 (она управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»).