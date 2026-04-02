2-3 недели: Трамп сделал заявление о завершении войны с Ираном 7 2.04.2026, 7:37

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Дональд Трамп

Фото: AP/Alex Brandon

Американский лидер предупредил, что вернет Иран в каменный век.

США очертили примерные сроки окончания военной операции против Ирана, которая началась 28 февраля.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Charter97.org со ссылкой на трансляцию его обращения к нации.

Дональд Трамп заявил, что ключевые цели операции США против Ирана близки к достижению. Однако конкретную дату окончания войны американский лидер так и не назвал.

Также было сделано заявление о блокаде Ормузского пролива.

«США не нуждаются в Ормузском проливе, им должны заниматься те, кто его использует для транспортировки нефти», - заявил Трамп.

При этом, Трамп очертил примерные сроки продолжения военный действий в Иране.

«Мы нанесем им очень сильный удар в течение следующих 2-3 недель.Мы вернем их к каменному веку, куда они и принадлежат», - заявил Трамп.

Что еще заявил Трамп

По его словам, все ядерные объекты, на которых Иран намеревался продолжать программу, были полностью уничтожены.

Трамп подчеркнул, что Иран быстро наращивал запасы обычных баллистических вооружений, которые могли бы достичь Европы, США и других регионов мира.

Американский президент отметил, что целью Ирана было произвести как можно больше оружия и ракет с максимальной дальностью полета.

Иран, по словам Трампа, находился на грани обладания ядерным оружием, несмотря на многолетние предупреждения США.

Трамп заявил, что режим в Иране постепенно сменяется, так как многие региональные лидеры страны мертвы, и угроза уничтожения новых руководителей сохраняется при отсутствии соглашения.

Лидер США добавил, что любые попытки Ирана возобновить ядерную программу будут сразу обнаружены и подавлены новыми ударами.

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