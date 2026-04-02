Масштабный блэкаут в Крыму: что поразили дроны 6 2.04.2026, 8:38

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иллюстративное фото

Много взрывов было слышно в районе военного аэродрома «Кировское».

В ночь на 2 апреля в разных уголках оккупированного Крыма были слышны взрывы, в регионе объявляли тревогу из-за угрозы дронов и ракет. Девять районов полуострова остались без света, сообщает «Фокус».

Перебои со светом на фоне атаки были зафиксированы в Симферопольском, Джанкойском, Красногвардейском, Сакском, Красноперекопском районах, электричество пропадало в Севастополе и Феодосии. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Российские власти утверждают, что отключения начались якобы в результате «технологических нарушений в магистральных сетях». Об этом сообщали еще около 22:00 часов, обещая возобновить поставки уже в течение ближайших трех часов.

Однако мониторинговый канал «Крымский ветер» пишет со ссылкой на данные очевидцев, что свет начал исчезать в некоторых районах после серии взрывов на фоне атаки дронов.

«Прежде чем пропал свет в Красноперекопском районе, были слышны «прилеты», мощные. Их было не менее пяти», — сообщил один из свидетелей.

Отключение света также фиксируют на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей, сообщают в сети.

По данным мониторинговых каналов, много взрывов было слышно в северной части Крыма, а также в Симферопольском районе неподалеку от Таврической ТЭС.

Также «Крымский ветер» пишет, что много взрывов было слышно в районе военного аэродрома «Кировское». Там активно работала российская ПВО, а также был зафиксирован вылет нескольких самолетов на фоне атаки.

Аэродром находится в подчинении летно-испытательного центра Министерства обороны России имени Чкалова (в/ч 3865).

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