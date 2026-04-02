США выстроили 25 стелс-истребителей F-35 у самого порога Китая 2 2.04.2026, 12:26

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Фото: Creative Commons

Сигнал Пекину.

На авиабазе Кадена на японском острове Окинава прошли одни из крупнейших за последние годы учений ВВС США в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках «Слоновьего марша» на взлетной полосе выстроились более 50 единиц авиации и военной техники, включая 25 истребителей пятого поколения F-35, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Кадена, расположенная в непосредственной близости к потенциальным зонам напряженности, считается ключевым опорным пунктом США в регионе. Подобные учения здесь рассматриваются не только как проверка боеготовности, но и как сигнал союзникам и соперникам.

«Слоновий марш» — это скоординированное движение большого числа самолетов по взлетной полосе, имитирующее оперативный массовый вылет в условиях войны. В этих учениях были задействованы силы ВВС, ВМС и сухопутных войск США.

Особое внимание привлекло участие 25 F-35A — одного из крупнейших подобных развертываний. Эти самолеты способны не только вести бой, но и собирать и передавать данные в реальном времени, что делает их ключевым элементом современной войны.

Также в учениях были задействованы ударные F-15E Strike Eagle, заправщики KC-135, разведывательные самолеты RC-135 и E-3 Sentry, беспилотники MQ-9 Reaper, вертолеты HH-60 и системы ПВО Patriot.

Американские военные подчеркивают, что подобные операции демонстрируют способность быстро сосредоточить значительную боевую мощь вблизи потенциальных конфликтных зон. По словам командования базы, это сигнал готовности обеспечить «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион».

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