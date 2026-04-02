закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США выстроили 25 стелс-истребителей F-35 у самого порога Китая

2
  • 2.04.2026, 12:26
  • 5,782
США выстроили 25 стелс-истребителей F-35 у самого порога Китая
Фото: Creative Commons

Сигнал Пекину.

На авиабазе Кадена на японском острове Окинава прошли одни из крупнейших за последние годы учений ВВС США в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках «Слоновьего марша» на взлетной полосе выстроились более 50 единиц авиации и военной техники, включая 25 истребителей пятого поколения F-35, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Кадена, расположенная в непосредственной близости к потенциальным зонам напряженности, считается ключевым опорным пунктом США в регионе. Подобные учения здесь рассматриваются не только как проверка боеготовности, но и как сигнал союзникам и соперникам.

«Слоновий марш» — это скоординированное движение большого числа самолетов по взлетной полосе, имитирующее оперативный массовый вылет в условиях войны. В этих учениях были задействованы силы ВВС, ВМС и сухопутных войск США.

Особое внимание привлекло участие 25 F-35A — одного из крупнейших подобных развертываний. Эти самолеты способны не только вести бой, но и собирать и передавать данные в реальном времени, что делает их ключевым элементом современной войны.

Также в учениях были задействованы ударные F-15E Strike Eagle, заправщики KC-135, разведывательные самолеты RC-135 и E-3 Sentry, беспилотники MQ-9 Reaper, вертолеты HH-60 и системы ПВО Patriot.

Американские военные подчеркивают, что подобные операции демонстрируют способность быстро сосредоточить значительную боевую мощь вблизи потенциальных конфликтных зон. По словам командования базы, это сигнал готовности обеспечить «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров