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Большинство иностранцев в Вильнюсе — белорусы

  • 2.04.2026, 18:06
  • 13,916
Большинство иностранцев в Вильнюсе — белорусы

В столице Литвы проживают 18,2 тысяч наших соотечественников с временным ВНЖ.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас утверждает, что из 76 тысяч иностранцев, проживающих в городе, только 15 тысяч являются гражданами стран Европейского союза, пишет LRT.

Число граждан, не являющихся гражданами ЕС, проживающих в Вильнюсе, быстро растет. В 2020 году их было около 22 тысяч, а после 2023 года наблюдается значительный скачок. В прошлом году число жителей, не являющихся гражданами ЕС, в столице Литвы уже достигло 58 тысяч и было вдвое выше, чем в 2022 году, когда их было 29 тысяч.

Наибольшее количество граждан стран, не входящих в ЕС, прибыло в Вильнюс из Беларуси: чуть более 18,2 тысяч из них имеют временный вид на жительство в Литве. Еще 5,5 тысяч человек прибыли из Украины, и чуть более 2,4 тысяч человек являются гражданами России.

В Вильнюс также приехали жить люди из таких стран, как Индия, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Азербайджан, Турция, Кыргызстан, Бангладеш, Грузия, Казахстан, Нигерия и Камерун.

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