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Саудиты запустили новый торговый путь в обход Ормузского пролива

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  • 2.04.2026, 18:16
  • 13,828
Саудиты запустили новый торговый путь в обход Ормузского пролива

Неожиданная альтернатива.

Саудовская Аравия запустила грузовую железную дорогу протяженностью в более 1700 км как альтернативу Ормузскому проливу. Она идет от порта Абдулазиз в Персидском заливе до границы с Иорданией, откуда товары будут перевозиться автотранспортом до Красного моря, пишет Railway Gazette International.

Поезда, каждый из которых сможет перевозить более 400 контейнеров, будут курсировать в обе стороны - это позволит стране как продолжить экспорт своей продукции на мировые рынки, так и ввозить иностранные товары.

Железнодорожный путь будет вдвое превышать эффективность обычного дорожного. Кроме того, он не будет создавать дополнительного трафика на дорогах страны.

В то же время в Иордании товары будут продолжать свой путь по дорогам, ведь железные дороги страны не подходят для перевозки контейнерных грузов.

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