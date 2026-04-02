Саудиты запустили новый торговый путь в обход Ормузского пролива

Саудиты запустили новый торговый путь в обход Ормузского пролива6
- 2.04.2026, 18:16
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Неожиданная альтернатива.
Саудовская Аравия запустила грузовую железную дорогу протяженностью в более 1700 км как альтернативу Ормузскому проливу. Она идет от порта Абдулазиз в Персидском заливе до границы с Иорданией, откуда товары будут перевозиться автотранспортом до Красного моря, пишет Railway Gazette International.
Поезда, каждый из которых сможет перевозить более 400 контейнеров, будут курсировать в обе стороны - это позволит стране как продолжить экспорт своей продукции на мировые рынки, так и ввозить иностранные товары.
Железнодорожный путь будет вдвое превышать эффективность обычного дорожного. Кроме того, он не будет создавать дополнительного трафика на дорогах страны.
В то же время в Иордании товары будут продолжать свой путь по дорогам, ведь железные дороги страны не подходят для перевозки контейнерных грузов.