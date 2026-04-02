закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Более 1,6 миллиона украинцев вернулись домой в прифронтовые районы

6
  • 2.04.2026, 23:37
  • 5,806
Более 1,6 миллиона украинцев вернулись домой в прифронтовые районы

Несмотря на российские атаки.

Все больше украинцев возвращаются домой в прифронтовые районы, несмотря на атаки России и опасность тотальной войны со стороны Москвы, говорится в новом докладе.

По данным исследования организации Save the Children («Спасите детей»), более 1,6 миллиона украинцев вернулись в Харьковскую, Донецкую, Херсонскую и Сумскую области, передает Euronews.

Для большинства из них тоска по родине оказалась более важным фактором, чем жизнь под постоянными российскими атаками.

Три четверти опрошенных родителей и воспитателей, говорится в исследовании, признались, что тоска по дому и обществу, а также чувство изоляции в местах, куда они бежали, повлияли на их решение вернуться домой в опасные прифронтовые районы, где продолжаются активные боевые действия.

Соня Хуш, директор отделения организации Save the Children в Украине, признает, что, возможно, трудно понять, что семьи с детьми решают вернуться в свои дома на линии фронта в Украине, "несмотря на вполне реальный риск, который это представляет для их безопасности, - а также огромный психологический ущерб от жизни среди постоянных предупреждений о воздушных налетах и звуков беспилотников".

«Но тот факт, что семьи принимают эти душераздирающие решения и решают вернуться в такие районы, свидетельствует о тяжелых последствиях перемещения».

Второй по значимости причиной возвращения домой после тоски по родине является финансовый стресс, отмечает НПО.

«Хотя они могут найти относительную безопасность в местах, куда были вынуждены бежать, многие обнаруживают, что не могут выжить в финансовом плане, находясь вдали от привычных возможностей заработка и сетей поддержки, и в то же время сильно скучают по общинам и связям, которые они оставили».

«Возвращение в зону боевых действий - это выбор, который никто не делает легкомысленно».

Согласно отчету, почти половина родителей и опекунов заявили, что они вернулись, потому что их дети чувствовали себя несчастными, испытывали стресс или были одиноки в своих общинах.

Команды по защите детей Save the Children обнаружили, что участники этой волны обратной миграции в прифронтовые районы сталкиваются с угрозой жизни от обстрелов, мин и наземных боев.

Ей сопутствуют и другие трудности: доступ к качественному образованию, потеря таких услуг, как безопасные детские площадки для игр и психосоциальный дистресс из-за частых воздушных тревог и воздействия конфликта.

По словам Хуш, важно обеспечить детям, пострадавшим от войны, защиту, заботу и возможности, необходимые им «для того, чтобы они могли заново строить свою жизнь, где бы они ни решили это сделать, и не допустить, чтобы целое поколение носило на себе невидимые шрамы конфликта всю жизнь».

За четыре года полномасштабной войны России в Украине около 3,4 миллиона человек остаются перемещенными внутри страны, а 5,9 миллиона ищут убежища за рубежом.

По состоянию на январь 2026 года почти 4,4 миллиона украинцев зарегистрированы в Евросоюзе в рамках механизма временной защиты.

По состоянию на декабрь 2025 года в прифронтовых районах Украины проживало около 9,1 миллиона человек.

Большинство из них - 6,2 миллиона - никогда не покидали дома.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров