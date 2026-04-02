Более 1,6 миллиона украинцев вернулись домой в прифронтовые районы 6 2.04.2026, 23:37

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Несмотря на российские атаки.

Все больше украинцев возвращаются домой в прифронтовые районы, несмотря на атаки России и опасность тотальной войны со стороны Москвы, говорится в новом докладе.

По данным исследования организации Save the Children («Спасите детей»), более 1,6 миллиона украинцев вернулись в Харьковскую, Донецкую, Херсонскую и Сумскую области, передает Euronews.

Для большинства из них тоска по родине оказалась более важным фактором, чем жизнь под постоянными российскими атаками.

Три четверти опрошенных родителей и воспитателей, говорится в исследовании, признались, что тоска по дому и обществу, а также чувство изоляции в местах, куда они бежали, повлияли на их решение вернуться домой в опасные прифронтовые районы, где продолжаются активные боевые действия.

Соня Хуш, директор отделения организации Save the Children в Украине, признает, что, возможно, трудно понять, что семьи с детьми решают вернуться в свои дома на линии фронта в Украине, "несмотря на вполне реальный риск, который это представляет для их безопасности, - а также огромный психологический ущерб от жизни среди постоянных предупреждений о воздушных налетах и звуков беспилотников".

«Но тот факт, что семьи принимают эти душераздирающие решения и решают вернуться в такие районы, свидетельствует о тяжелых последствиях перемещения».

Второй по значимости причиной возвращения домой после тоски по родине является финансовый стресс, отмечает НПО.

«Хотя они могут найти относительную безопасность в местах, куда были вынуждены бежать, многие обнаруживают, что не могут выжить в финансовом плане, находясь вдали от привычных возможностей заработка и сетей поддержки, и в то же время сильно скучают по общинам и связям, которые они оставили».

«Возвращение в зону боевых действий - это выбор, который никто не делает легкомысленно».

Согласно отчету, почти половина родителей и опекунов заявили, что они вернулись, потому что их дети чувствовали себя несчастными, испытывали стресс или были одиноки в своих общинах.

Команды по защите детей Save the Children обнаружили, что участники этой волны обратной миграции в прифронтовые районы сталкиваются с угрозой жизни от обстрелов, мин и наземных боев.

Ей сопутствуют и другие трудности: доступ к качественному образованию, потеря таких услуг, как безопасные детские площадки для игр и психосоциальный дистресс из-за частых воздушных тревог и воздействия конфликта.

По словам Хуш, важно обеспечить детям, пострадавшим от войны, защиту, заботу и возможности, необходимые им «для того, чтобы они могли заново строить свою жизнь, где бы они ни решили это сделать, и не допустить, чтобы целое поколение носило на себе невидимые шрамы конфликта всю жизнь».

За четыре года полномасштабной войны России в Украине около 3,4 миллиона человек остаются перемещенными внутри страны, а 5,9 миллиона ищут убежища за рубежом.

По состоянию на январь 2026 года почти 4,4 миллиона украинцев зарегистрированы в Евросоюзе в рамках механизма временной защиты.

По состоянию на декабрь 2025 года в прифронтовых районах Украины проживало около 9,1 миллиона человек.

Большинство из них - 6,2 миллиона - никогда не покидали дома.

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