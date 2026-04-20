США атаковали и захватили грузовое судно Ирана

США атаковали и захватили грузовое судно Ирана6
- 20.04.2026, 13:20
На борту могли быть химические вещества для ракетной программы Тегерана.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные атаковали и захватили судно под флагом Ирана после попытки прорвать блокаду США в Оманском заливе.
Об этом президент США сообщил в Truth Social.
«Сегодня иранское грузовое судно TOUSKA, длиной почти 900 футов и сопоставимое по массе с авианосцем, попыталось прорвать нашу военно-морскую блокаду, и это закончилось для них неудачей», — написал Трамп.
По его словам, американский эсминец с управляемыми ракетами USS SPRUANCE перехватил судно в Оманском заливе и предупредил экипаж о необходимости остановиться. Однако команда не выполнила требования, после чего корабль был взят под контроль.
«Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш корабль остановил их на месте, повредив машинное отделение. В настоящее время судно находится под контролем морской пехоты США», — говорится в сообщении.
Как пишет издание The Washington Post, контейнеровоз вместимостью около 4,8 тыс. TOUSKA возвращался из китайского порта Гаолань в городе Чжухай в иранский порт Бандар-Аббас.
Как отмечает WP, порт Гаолань специализируется, в частности, на отгрузке химикатов, среди которых есть перхлорат натрия — компонент, используемый в производстве твердого ракетного топлива. В то же время точный состав груза на борту TOUSKA официально не подтвержден.
Издание также обращает внимание, что судно связано с компанией, которую Вашингтон ранее обвинял в закупке материалов для иранской программы разработки баллистических ракет.