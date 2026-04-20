США атаковали и захватили грузовое судно Ирана 6 20.04.2026, 13:20

10,266

На борту могли быть химические вещества для ракетной программы Тегерана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные атаковали и захватили судно под флагом Ирана после попытки прорвать блокаду США в Оманском заливе.

Об этом президент США сообщил в Truth Social.

«Сегодня иранское грузовое судно TOUSKA, длиной почти 900 футов и сопоставимое по массе с авианосцем, попыталось прорвать нашу военно-морскую блокаду, и это закончилось для них неудачей», — написал Трамп.

По его словам, американский эсминец с управляемыми ракетами USS SPRUANCE перехватил судно в Оманском заливе и предупредил экипаж о необходимости остановиться. Однако команда не выполнила требования, после чего корабль был взят под контроль.

«Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш корабль остановил их на месте, повредив машинное отделение. В настоящее время судно находится под контролем морской пехоты США», — говорится в сообщении.

Как пишет издание The Washington Post, контейнеровоз вместимостью около 4,8 тыс. TOUSKA возвращался из китайского порта Гаолань в городе Чжухай в иранский порт Бандар-Аббас.

Как отмечает WP, порт Гаолань специализируется, в частности, на отгрузке химикатов, среди которых есть перхлорат натрия — компонент, используемый в производстве твердого ракетного топлива. В то же время точный состав груза на борту TOUSKA официально не подтвержден.

Издание также обращает внимание, что судно связано с компанией, которую Вашингтон ранее обвинял в закупке материалов для иранской программы разработки баллистических ракет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com