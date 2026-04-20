Шведская разведка: Окружение Путина вводит его в заблуждение

Шведская разведка: Окружение Путина вводит его в заблуждение12
- 20.04.2026, 9:23
Глава Кремля может не знать о реальном состоянии экономики.
Швеция располагает разведданными о том, что Россия систематически искажает экономическую статистику, чтобы ввести в заблуждение западных союзников Украины. Об этом в интервью Financial Times заявил глава Службы военной разведки и безопасности Швеции Томас Нильссон.
По его словам, цель таких действий — создать впечатление, что российская экономика успешно справляется с последствиями войны и санкций. Однако, как отметил Нильссон, в действительности она не восстановилась даже на фоне роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Он пояснил, что для покрытия дефицита бюджета России необходимо, чтобы цена на нефть марки Urals держалась выше 100 долларов за баррель в течение длительного времени. При стабилизации цен, особенно если США и Израиль сохранят режим прекращения огня с Ираном, Москве будет сложнее финансировать войну против Украины.
При этом, по словам главы разведки, даже официальные российские данные уже вызывают тревогу. Так, Владимир Путин недавно сообщил о снижении ВВП на 1,8% в январе–феврале, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила об ухудшении внешнеэкономических условий.
Нильссон считает, что реальная ситуация ещё хуже: по его оценке, инфляция в России значительно выше официальных 5,86% и может быть ближе к ключевой ставке в 15%. Кроме того, он отметил, что, по мнению немецкой разведки BND, Россия занижает дефицит бюджета примерно на 30 миллиардов долларов. Также были зафиксированы отдельные финансовые показатели, которые могут свидетельствовать о рисках банковского кризиса.
Нильссон допустил, что Владимир Путин может не иметь полной картины происходящего в экономике. Однако, подчеркнул он, даже при искажённой информации избежать реальных последствий в долгосрочной перспективе не удастся.