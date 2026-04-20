Россияне пытались убить советника Минобороны Украины 20.04.2026, 11:42

Сергей "Флеш" Бескрестнов

«Шахеды» ударили по дому Сергея «Флеша» Бескрестнова.

В ночь на понедельник, 20 апреля, россияне пытались убить советника министра обороны Украины Сергея «Флеша» Бескрестнова. Управляемый реактивный «Шахед» врезался в стену его дома.

«Дома у меня больше нет. Меня задело, но главное – я чудом жив. Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит», - заявил он в публикации в Facebook.

Впоследствии Бескрестнов сообщил, что в целом российские оккупанты выпустили четыре реактивных «Шахеды».

