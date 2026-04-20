После повторного удара ВСУ в Туапсе начался «нефтяной дождь» 27 20.04.2026, 16:40

Люди массово уезжают.

Экологическая ситуация в российском Туапсе резко ухудшилась после повторного прилета украинских дронов по порту. Жители жалуются на «нефтяной дождь».

Об этом сообщает Dialog.UA, ссылаясь на сообщения очевидцев.

После предыдущей атаки порт горел несколько дней. Как только его затушили, Украина нанесла новый удар беспилотниками. На Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе, находящемся на портовой территории, фиксируют многочисленные возгорания и сильное задымление.

Местные жители жалуются на плохое качество воздуха, а также «нефтяной дождь». Нефтепродукты в результате горения начали оседать черными маслянистыми пятнами, загрязняя все вокруг: здания, деревья, автомобили.

Местные жители начали самостоятельно эвакуироваться.

«Это просто реально экологическая катастрофа! Что мне делать? Я не хочу здесь больше находиться. Надо выезжать… Люди погибают. Прикиньте, у меня с руки не отмывается это даже с мылом. Что за Чернобыль? Оно въелось! (…) Я собираю вещи… В окно смотрю — там вообще (все плохо — ред.). Нельзя такое снимать, говорят… Все! Я выезжаю», — пожаловалась на видео местная жительница.

Туапсе — это российский морской торговый порт на побережье Черного моря. Грузооборот составляет около 25 млн тонн в год. Через него россияне экспортируют нефть, зерно, удобрения и прочее. В первую очередь он ориентирован на перевалку нефти и нефтепродуктов, на его территории находится нефтеналивной терминал «Роснефти». Это очень важный объект для российской нефтянки.

Первый удар в 2026 году был нанесен ночью 16 апреля. Эта атака привела к масштабному пожару на территории порта. Горели НПЗ, танкер, предприятия. Минувшей ночью, 20 апреля, объект повторно атаковали. Силы обороны Украины уже взяли на себя ответственность за эту операцию.

