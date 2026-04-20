Россияне ожидают высадки украинского десанта в Крыму 8 20.04.2026, 17:50

Пляжи полуострова минируют.

Российские войска во временно оккупированном Крыму проводят масштабное минирование побережья и прилегающих акваторий, пытаясь предотвратить возможную высадку украинского десанта. Об этом в комментарии журналистам заявил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, пишет «Укринформ».

По его словам, российские подразделения, в частности оперативно-тактическая группа «Крым», устанавливают минно-взрывные заграждения вдоль побережья. Речь идет об использовании как противотанковых, так и противопехотных мин.

Оккупанты пытаются создать максимально плотную систему обороны на береговой линии.

Волошин отметил, что минирование охватывает не только пляжи, но и прибрежные воды. По его словам, россияне устанавливают сотни и даже тысячи мин, дополняя их проволочными заграждениями.

Таким образом оккупанты фактически превращают побережье в сплошную зону опасности.

Основной целью таких мер является страх перед возможным десантом Сил обороны Украины.

Российские войска пытаются максимально затруднить любые попытки высадки на территории Крыма.

